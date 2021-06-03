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خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-03T06:32:48+0000
خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف يوم الخميس، ليتجاوز 71 دولارا، بالتزامن مع ارتفاق سعر خام البصرة الثقيل، وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وسجلت اسعار خام البصرة الخفيف 71.17 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.41%، وارتفع الخام البصرة الثقيل المصدر لآسيا إلى 67.02 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.46%، عن يوم امس الأربعاء.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 69.94 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الاماراتي 70.00 دولارا للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 69.71 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.15 دولارا، وجيراسول الانغولي 70.74 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت ليصل خام برنت إلى 71.84 دولارا، وخام غرب تكساس الى 69.28 دولارا للبرميل.

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