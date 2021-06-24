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خام البصرة يتجاوز عتبة 75 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-24T08:34:20+0000
خام البصرة يتجاوز عتبة 75 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، ليتجاوز عتبة 75 دولاراً للبرميل بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط العالمية.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.21 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.93%، فيما ارتفع ايضا خام البصرة الثقيل إلى 71.03 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.65%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 74.59 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 74.21 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 74.88 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 75.08 دولاراً، وجيراسول الانغولي 75.14 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس ليبلغ خام برنت 75.34 دولاراً، وخام غرب تكساس 73.24 دولاراً للبرميل.

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