خام البصرة المتوسط يرفع صادرات نفط العراق خلال آب المقبل

شفق نيوز- ترجمة

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، يوم الجمعة، بأن العراق سيرفع انتاجه من النفط الخام خلال شهر آب/أغسطس المقبل، كجزء من برنامج تصدير موسع بالاتفاف مع دول أوبك+.

ونقلت الوكالة الأمريكية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن أشخاص على دراية بالأمر، قولهم إن "العراق سيرفع شحنات من النفط الخام الرئيسي خلال الشهر المقبل، كجزء من برنامج تصدير موسع، ما سيعزز إنتاجه من النفط".

وأَضافوا أن "زيادة الإنتاج ستكون ناجمة من (نفط البصرة المتوسط) والذي سيكون بواقع 18 مليون برميل في الشهر، بدلاً من (17 مليوناً خلال شهر تموز الجاري)".

وأشار أحد الأشخاص، إلى أن "العدد سيرتفع بشكل كبير عن يوليو/تموز الجاري، لكنه سيؤدي إلى زيادة طفيفة في إجمالي الصادرات".