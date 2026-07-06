خام البصرة المتوسط يتراجع أكثر من 8% خلال شهر

شفق نيوز- البصرة

أظهرت بيانات أسعار النفط، يوم الاثنين، أن خام البصرة المتوسط سجل تراجعاً بنسبة 8.28% خلال الشهر الماضي، ليصل سعره إلى 57.19 دولاراً للبرميل.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فقد انخفض الخام بنحو 5.17 دولارات مقارنة بمستواه قبل شهر، إذ كان يتداول عند حوالي 62.36 دولاراً للبرميل، مواصلاً خسائره بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، ما يزال الخام منخفضاً بنسبة 8.28% على أساس سنوي حيث فقد نحو 5.17 دولارات، ما يعكس استمرار تراجعه مقارنة بمستوياته المسجلة قبل عام، رغم التعافي الذي شهده خلال الأسابيع الأخيرة. أو