خام البصرة المتوسط والثقيل يرتفع بأكثر من 2%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط والثقيل اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2%.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لأسيا 1.66 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.93% ليصل الى 87.47 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 1.66 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.04 % ليصل الى 83.07 دولارا.

وارتفعت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 94.69 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 2.11 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 95.51 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 1.17 دولار للبرميل.

وشهدت اسعار النفط العالمية ارتفاعا بعد سلسلة انخفاضات الاسبوع الماضي مع شحة المعروض يقابلها التخوف الركود الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب في أوروبا.