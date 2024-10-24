خام البصرة المتوسط الأقل قيمة بين أسعار خامات النفط العربية

شفق نيوز/ سجل خام البصرة المتوسط أقل قيمة بين أسعار الخامات النفطية العربية في سلة أوبك خلال تسع اشهر من العام الحالي حسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة مقرّها واشنطن .

وتظهر قائمة أسعار خامات النفط العربية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، تراجُع متوسط 3 دول، مقابل ارتفاع طفيف سجّلته 4 دول أخرى، في حين سجلت جميعها انخفاضًا على أساس شهري خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وانخفض متوسط سعر سلة خامات منظمة أوبك إلى 82.02 دولارًا للبرميل خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تراجع متوسط سعر سلة أوبك بمقدار 4.82 دولارات للبرميل على أساس شهري).

وارتفع متوسط سعر خام البصرة المتوسط العراقي خلال الأشهر الـ9 إلى 80.42 دولارًا للبرميل، مقابل 79.56 دولارًا للبرميل في المدة نفسها من العام الماضي، ليكون الأقل قيمة بين أسعار خامات النفط العربية في سلة أوبك ، فيما هبط سعر الخام العراقي في سبتمبر/أيلول الماضي بمقدار 5.12 دولارات للبرميل، ليصل إلى متوسط قدره 72.31 دولاراً، مقابل 77.43 دولاراً للبرميل في الشهر السابق له.