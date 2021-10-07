خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، بواقع 1.33 لتسجل اقل من 80 دولارا، مع تراجع اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المصدر لآسيا 1.33 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.64% ليصل الى 79.76 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 1.02 دولار او ما يعادل 1.36% ليصل الى 76.08 دولارا.

وانخفضت معظم خامات منظمة اوبك حيث سجل خام العربي السعودي 80.34 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل الخفيف 76.39 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 81.33 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 81.79 دولارا، وجيراسول الانغولي 81.19 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 80.34 دولارا".

وانخفضت اسعار النفط عالميا بعد ان اظهرت بيانات من معهد الادارة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الامريكية خلال الاسبوع الماضي.