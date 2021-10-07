سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-07T09:19:39+0000
خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، بواقع 1.33 لتسجل اقل من 80 دولارا، مع تراجع اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المصدر لآسيا 1.33 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.64% ليصل الى 79.76 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 1.02 دولار او ما يعادل 1.36% ليصل الى 76.08 دولارا.

وانخفضت معظم خامات منظمة اوبك حيث سجل خام العربي السعودي 80.34 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل الخفيف 76.39 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 81.33 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 81.79 دولارا، وجيراسول الانغولي 81.19 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 80.34 دولارا".

وانخفضت اسعار النفط عالميا بعد ان اظهرت بيانات من معهد الادارة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الامريكية خلال الاسبوع الماضي.

related

خام البصرة يرتفع لأكثر من 5%

Date: 2021-08-24 08:38:39
خام البصرة يرتفع لأكثر من 5%

انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-05-27 08:31:26
انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-22 06:57:32
لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

Date: 2021-08-12 06:19:02
البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-06-17 08:36:09
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

البصرة الخفيف يتراجع مع انخفاض أسعار النفط

Date: 2021-08-17 06:21:48
البصرة الخفيف يتراجع مع انخفاض أسعار النفط

خام البصرة الخفيف ينخفض لأكثر من 3 دولارات

Date: 2021-08-03 08:09:48
خام البصرة الخفيف ينخفض لأكثر من 3 دولارات

خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

Date: 2021-06-03 06:32:48
خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً