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خام البصرة الخفيف ينخفض لأكثر من 3 دولارات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-03T08:09:48+0000
خام البصرة الخفيف ينخفض لأكثر من 3 دولارات

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء اكثر من 3 دولارات ليصل إلى 73.77 دولاراً، بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط العالمية.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 73.77 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 3.18 دولارات وبنسبة تغيير بلغ 4.13% ليصل الى 73.77 دولارا، فيما انخفض ايضا خام البصرة الثقيل إلى 69.20 دولاراً للبرميل بنسبة تغيير بلغت 1.58%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 74.41 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 68.50 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 74.04 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.03 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 71.79 دولاراً، وجيراسول الانغولي 71.71 دولاراً.

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