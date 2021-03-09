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خام البصرة الخفيف ينخفض الى 68 دولاراً للبرميل والثقيل يرتفع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-09T07:48:03+0000
خام البصرة الخفيف ينخفض الى 68 دولاراً للبرميل والثقيل يرتفع

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، إلى 68 دولاراً للبرميل الواحد، فيما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل.

وانخفض نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 68.14 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 2.31 % عن يوم السبت الذي بلغ 70 دولاراً، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 67.57 دولاراً للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 4.34 %.

وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 69.97 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 68.87 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 68.46 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 67.92 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم قبل ان تنخفض مجددا ليسجل خام برنت67.91 دولارا، وخام غرب تكساس على 64.61 دولارا.

 

 

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