خام البصرة الخفيف ينخفض الى 64 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد، وانخفض ايضا سعر خام البصرة الثقيل.

وتراجع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.69 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.89% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 63.65 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 1.27 %.

وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 65.14 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 64.67 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 64.91 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.33 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد انخفضت خلال اليوم وأمس الإثنين ليغلق خام برنت عند 63.13 دولارا، وانخفض ايضا خام غرب تكساس ليبلغ 60.11 دولارا.