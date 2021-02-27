خام البصرة الخفيف ينخفض الى 64 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، اليوم السبت، إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد، كما انخفض ايضا سعر خام البصرة الثقيل بعد اغلاقها أمس الجمعة.

وتراجع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.69 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.89% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 63.65 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 1.27 %.

وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 65.14 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 64.67 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائٔري 64.91 دولاراً للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.33 دولاراً.

وكانت اسعار النفط العالمية قد انخفضت ليوم امس الجمعة ليغلق خام برنت تحميل نيسان 66.13 دولار، وانخفض ايضا خام غرب تكساس ليبلغ 61.50 دولار.