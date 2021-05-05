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خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-05T06:20:42+0000
خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

شفق نيوز/ أرتفعت سعر نفط البصرة الخفيف، يوم الأربعاء، ، بالتزامن مع ارتفاع الخامات الأخرى لبرنت والخام الامريكي .

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 67.95 دولاراً للبرميل بمقدار 1.88 دولار، أو بنسبة 2.85% عن يوم الخميس الماضي.

وسجل نفط البصرة الخفيف اعلى الاسعار مقارنة بالنفوط  الأخرى لدول منظمة اوبك، وسجل الخام العربي الخفيف 67.25 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 66.50 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 67.47 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 67.31 دولارا، وجيراسول الانغولي 66.97دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت اليوم ليصل خام برنت على 69.50 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 66.28 دولارا.

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