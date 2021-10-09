خام البصرة الخفيف يقفز ويحقق ارباحاً أسبوعية كبيرة

شفق نيوز/ حقق سعر خام البصرة الخفيف ارباحاً بلغت 3.27 دولارات خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت أسواق الطاقة نقصا في الإمدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة.

وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 46 سنتا ليصل الى 81.01 دولاراً، وحقق مكاسب اسبوعية بلغت 3.27 دولارات او ما يعادل نسبة 4.21% .

وارتفع أيضا خام برنت في آخر جلسة له بنسبة 0.54% ليصل الى 82.39 دولارا، وحقق ارباحا بلغت 3.11 دولارات او ما يعادل نسبة 3.92% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بنسبة 1.34% ليصل الى 79.35 دولاراً للبرميل ليسجل ارباحا اسبوعية بلغت 3.47 دولارات او ما يعادل نسبتها 4.57%.