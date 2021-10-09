سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام البصرة الخفيف يقفز ويحقق ارباحاً أسبوعية كبيرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-09T06:19:03+0000
خام البصرة الخفيف يقفز ويحقق ارباحاً أسبوعية كبيرة

شفق نيوز/ حقق سعر خام البصرة الخفيف ارباحاً بلغت 3.27 دولارات خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت أسواق الطاقة نقصا في الإمدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة.

وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 46 سنتا ليصل الى 81.01 دولاراً، وحقق مكاسب اسبوعية بلغت 3.27 دولارات او ما يعادل نسبة 4.21% .

وارتفع أيضا خام برنت في آخر جلسة له بنسبة 0.54% ليصل الى 82.39 دولارا، وحقق ارباحا بلغت 3.11 دولارات او ما يعادل نسبة 3.92% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بنسبة 1.34% ليصل الى 79.35 دولاراً للبرميل ليسجل ارباحا اسبوعية بلغت 3.47 دولارات او ما يعادل نسبتها 4.57%.

related

خام البصرة الخفيف يسجل أعلى الأسعار

Date: 2021-05-08 06:30:44
خام البصرة الخفيف يسجل أعلى الأسعار

خام البصرة يسجل أعلى الاسعار في اوبك

Date: 2021-08-25 10:10:57
خام البصرة يسجل أعلى الاسعار في اوبك

خام البصرة الخفيف يرتفع ويلامس 80 دولاراً للبرميل

Date: 2021-10-05 10:11:19
خام البصرة الخفيف يرتفع ويلامس 80 دولاراً للبرميل

ارتفاع خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

Date: 2021-06-23 08:32:12
ارتفاع خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

خام البصرة الخفيف يقفز فوق 74 دولاراً

Date: 2021-06-16 08:44:23
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 74 دولاراً

خام البصرة الخفيف يغلق على انخفاض

Date: 2021-08-07 08:26:17
خام البصرة الخفيف يغلق على انخفاض

خام البصرة الخفيف يتراجع مع تباطؤ النمو الاقتصادي في شرق آسيا

Date: 2021-08-18 07:53:53
خام البصرة الخفيف يتراجع مع تباطؤ النمو الاقتصادي في شرق آسيا

خام البصرة الخفيف يعاود الارتفاع ويتجاوز 75 دولاراً

Date: 2021-06-30 06:04:16
خام البصرة الخفيف يعاود الارتفاع ويتجاوز 75 دولاراً