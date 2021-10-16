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خام البصرة الخفيف يقفز ويحقق ارباحاً أسبوعية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-16T05:59:06+0000
خام البصرة الخفيف يقفز ويحقق ارباحاً أسبوعية

شفق نيوز/ حقق سعر خام البصرة الخفيف أرباحاً بلغت 2.77 دولار خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع خامات النفط بعد النقص الذي حصل في الطلب، وارتفاع أسعار الغاز، مما جعل أسعار النفط أقل تكلفة.

وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 1.04 دولار ليصل الى 83.78 دولاراً، وحقق مكاسب اسبوعية بلغت 2.77 دولار او ما يعادل نسبته 3.43% .

وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له 91 سنتا ليصل الى 78.26 دولارا ليسجل مكاسب اسبوعية بلغت 5.17 دولارات أو ما يعادل 7.07%.

وارتفع أيضا خام برنت في آخر جلسة له بنسبة 1.02% ليصل الى 84.86 دولارا، وحقق ارباحا بلغت 2.47 دولار او ما يعادل نسبة 3% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بنسبة 1.19% ليصل الى 82.28 دولاراً للبرميل ليسجل ارباحا اسبوعية بلغت 2.93 دولار او ما يعادل نسبتها 3.69%.

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