خام البصرة الخفيف يقفز ويتخطى 75 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ سجل سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، أعلى من 75 دولاراً بالتزامن مع ارتفاع النفط العالمي.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.46 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.43%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 69.53 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.74%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 75.04 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 69.40 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.68 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 74.03 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.99 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.22 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم ليصل خام برنت إلى 75.17 دولاراً، وخام غرب تكساس 72.81 دولاراً للبرميل