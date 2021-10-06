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خام البصرة الخفيف يقفز فوق 81 دولارا للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-06T09:57:33+0000
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 81 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف اليوم الأربعاء، بواقع 1.46 ليتجاوز 81 دولارا ، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المصدر لاسيا 1.46 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.83% ليصل الى 81.09 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا ايضا بمقدار 2.54 دولار او ما يعادل 3.50% ليصل الى 75.06 دولارا.

وارتفعت جميع خامات منظمة اوبك حيث سجل خام العربي السعودي الخفيف 79.97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 78.39 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 80.41 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 83.01 دولارا، وجيراسول الانغولي 82.81 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 82.08 دولاراً.

وارتفعت اسعار النفط عالميا بعد اتفاق منظمة اوبك + على الالتزام بزيادة انتاجها وفق ما قررته سابقا في وقت يشهد زيادة على الطلب الخام بعد تعافي الكثير من الدول من كوفيد 19.

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