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خام البصرة الخفيف يقفز فوق 77 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-28T08:04:09+0000
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 77 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، ليسجل اعلى من 77 دولار مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 1.08 وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.47% ليصل الى 77.74 دولاراً، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا ايضا بمقدار 1.35 دولار او ما يعادل 1.90% ليصل الى 72.35 دولاراً.

وارتفعت جميع أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر الخام العربي السعودي الخفيف 77.44 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 74.03 دولاراً، ومزيج مربان الإماراتي 77.13 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري78.94 دولاراً، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 78.22 دولاراً، وجيراسول الانغولي 78.77 دولاراً.

وارتفعت اسعار النفط عالميا نتيجة شح المعروض مع ارتفاع الطلب عليه ، في وقت سجل خام برنت أعلى من 80 دولاراً.

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