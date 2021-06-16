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خام البصرة الخفيف يقفز فوق 74 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-16T08:44:23+0000
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 74 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل اعلى سعر في منظمة أوبك، يوم الأربعاء ، مع ارتفاع ايضا لخام البصرة الثقيل ، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 74.03 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.44%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 69.43 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.20% .

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 72.84 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 72.66 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 72.95 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 73.22 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.39 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليصل خام برنت إلى 74.57 دولاراً، وخام غرب تكساس الى 72.63 دولاراً للبرميل.

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