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خام البصرة الخفيف يقفز فوق 66 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-25T08:21:41+0000
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 66 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ، اليوم الخميس ، إلى أكثر من 66 دولاراً للبرميل الواحد، وارتفع ايضا سعر خام البصرة الثقيل.

وارتفع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 66.47 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 3.42% مقارنة بيوم امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 61.90 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 1.38 %.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل النفط العربي الخفيف السعودي 63.34 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 63.10 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 65.70 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 65.36 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت في الاونة الاخيرة ليسجل خام برنت 66.65 دولارا، وخام غرب تكساس على 63.61 دولارا.

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