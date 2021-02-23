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خام البصرة الخفيف يقفز فوق 64 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-23T08:12:50+0000
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 64 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ، اليوم الثلاثاء ، إلى أكثر من 64 دولاراً للبرميل الواحد، وارتفع ايضا سعر خام البصرة الثقيل.

وارتفع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.41 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 2.97% عن الاسبوع الماضي، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 61.5 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 0.69 %.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل النفط العربي الخفيف السعودي 62.66 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 61.48 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 63.39 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 63.83 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت في الاونة الاخيرة ليسجل خام برنت 65.13 دولارا، وخام غرب تكساس على 62.38 دولارا.

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