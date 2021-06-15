خام البصرة الخفيف يقترب من 73 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الثلاثاء ، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية .

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.98 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.25%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 69.20 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.48%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 72.62 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 73.02 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 72.13 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.66 دولاراً، وجيراسول الانغولي 72.88 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليصل خام برنت إلى 73.13 دولاراً، وخام غرب تكساس الى 71.14 دولاراً للبرميل.