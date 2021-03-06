سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام البصرة الخفيف يقترب من 70 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-06T09:36:51+0000
خام البصرة الخفيف يقترب من 70 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم السبت، ليقترب من الـ70 دولاراً للبرميل الواحد، كما ارتفع ايضا سعر خام البصرة الثقيل، خلال اغلاقه يوم امس الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام غربية مختصة بالشأن الاقتصادي، أن نفط البصرة الخفيف لآسيا ارتفع الى 69.75 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 4.37% عن يوم  الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار نفط البصرة الثقيل 64.75 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 4.76%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، فيما سجل النفط العربي الخفيف السعودي 66.64 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 67.42 دولارا للبرميل، في حين سجل مزيج سهران الجزائري 68.40 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 67.69 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت يوم امس الجمعة ليغلق خام برنت على 69.54 دولارا، وخام غرب تكساس على 66.29 دولارا.

related

نفط البصرة توضح سبب وجود معدات لها في ميناء خليجي

Date: 2021-01-14 12:15:04
نفط البصرة توضح سبب وجود معدات لها في ميناء خليجي

النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية

Date: 2021-02-03 06:07:17
النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية

خام البصرة الخفيف يقفز فوق 64 دولاراً للبرميل

Date: 2021-02-23 08:12:50
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 64 دولاراً للبرميل

الذهب يصعد مع توقف إرتفاع الدولار

Date: 2021-01-13 07:09:49
الذهب يصعد مع توقف إرتفاع الدولار

الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-05 07:26:41
الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

انخفاض المخزونات الامريكية ترفع اسعار النفط في الاسواق العالمية

Date: 2020-07-01 11:35:52
انخفاض المخزونات الامريكية ترفع اسعار النفط في الاسواق العالمية

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط

Date: 2020-12-23 10:59:21
أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط

النفط يواصل الصعود مع توقعات اوبك بتمديد التخفيض

Date: 2020-11-12 05:39:08
النفط يواصل الصعود مع توقعات اوبك بتمديد التخفيض