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خام البصرة الخفيف يغلق على انخفاض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-07T08:26:17+0000
خام البصرة الخفيف يغلق على انخفاض

شفق نيوز/ أغلق سعر خام البصرة الخفيف على انخفاض، بمقدار 70 سنتا، بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 71.57 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 70 سنتا وبنسبة تغيير بلغ 0.97% ، في حين ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 67.42 دولاراً للبرميل بنسبة تغيير بلغت 2.90%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 72.67 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 66.40 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 71.24 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 70.48 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 69.77 دولاراً، وجيراسول الانغولي 69.61 دولاراً.

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