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خام البصرة الخفيف يغلق على ارتفاع والثقيل ينخفض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-27T06:46:34+0000
خام البصرة الخفيف يغلق على ارتفاع والثقيل ينخفض

شفق نيوز/ أغلقت أسعار نفط خام البصرة الخفيف، على ارتفاع، فيما تراجع خام البصرة الثقيل؛ فجر اليوم السبت حسب توقيت بغداد.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 65.38 دولارا للبرميل بمقدار 3.12 دولار وبنسبة 5.01% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 60.39 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغ نسبته 0.89%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 62.63 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 62.53 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.31 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 63.00 دولارا، ، وجيراسول الانغولي 63.52 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت ليسجل خام برنت 64.38 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي الى 60.73 دولارا قبل اغلاقة يوم الجمعة (فجر السبت بتوقيت بغداد).

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