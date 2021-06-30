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خام البصرة الخفيف يعاود الارتفاع ويتجاوز 75 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-30T06:04:16+0000
خام البصرة الخفيف يعاود الارتفاع ويتجاوز 75 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمي، فيما انخفض سعر خام البصرة الثقيل.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.06 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.55%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 70.41 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 1.40%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك ، حيث سجل سعر النفط السعودي الخفيف 74.04 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 69.80 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.59 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 74.36 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.61 دولاراً، وجيراسول الانغولي 74.77 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية الأربعاء ليبلغ خام برنت 74.47 دولاراً، وخام غرب تكساس 73.30 دولاراً للبرميل.

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