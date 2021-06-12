خام البصرة الخفيف يعاود الارتفاع

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، قبل إغلاقه أمس الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية ليسجل أعلى الأسعار في منظمة أوبك.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.73 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.30%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 68.72 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.93%، عن يوم الخميس الماضي.

وبلغ نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 72.12 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 72.03 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 71.44 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.08 دولارا، وجيراسول الانغولي 72.30 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليغلق خام برنت إلى 72.69 دولارا، وخام غرب تكساس الى 70.91 دولارا للبرميل.