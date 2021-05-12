خام البصرة الخفيف يسجل أعلى الأسعار ضمن أوبك

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف، يوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار خامي برنت والامريكي، فيما انخفض سعر خام البصرة الثقيل .

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.17 دولاراً للبرميل بمقدار 0.41 دولار، أو بنسبة 0.61% عن يوم امس الثلاثاء.

فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 63.40 دولارا للبرميل بانخفاض بلغت نسبته 1.80%.

وسجل سعر النفط البصرة الخفيف اعلى الاسعار من بين أعضاء منظمة أوبك، وسجل الخام العربي الخفيف السعودي 67.17 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 66.29 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 66.74 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 67.07 دولارا، وجيراسول الانغولي 67.77 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت اليوم ليصل خام برنت على 68.60 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 65.35 دولارا.