سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام البصرة الخفيف يسجل أعلى الاسعار في اوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-24T11:28:02+0000
خام البصرة الخفيف يسجل أعلى الاسعار في اوبك

شفق نيوز/ سجل سعر خام البصرة الخفيف اعلى اسعار في منظمة اوبك متأثراً بارتفاع  اسعار النفط العالمية قبل اغلاقها امس الجمعة.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.37 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.01%، وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 66.78 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.58%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 74.33 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 69.23 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.19 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.36 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.80 دولاراً، وجيراسول الانغولي 72.88 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية  ليغلق خام برنت على 74.10 دولاراً، وخام غرب تكساس 72.07 دولاراً للبرميل.

related

خام البصرة الخفيف يقترب من 73 دولاراً

Date: 2021-06-15 08:57:41
خام البصرة الخفيف يقترب من 73 دولاراً

خام البصرة الخفيف يتجاوز 74 دولاراً

Date: 2021-06-22 07:19:22
خام البصرة الخفيف يتجاوز 74 دولاراً

خام البصرة يتجاوز عتبة 75 دولاراً للبرميل

Date: 2021-06-24 08:34:20
خام البصرة يتجاوز عتبة 75 دولاراً للبرميل

انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-06-29 08:47:06
انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

خام البصرة الخفيف يرتفع فوق 64 دولاراً

Date: 2021-02-17 07:19:42
خام البصرة الخفيف يرتفع فوق 64 دولاراً

خام البصرة الخفيف يهبط الى 62.55 دولاراً

Date: 2021-02-20 09:31:42
خام البصرة الخفيف يهبط الى 62.55 دولاراً

ارتفاع خامي البصرة مع أسعار أوبك

Date: 2021-04-15 06:41:21
ارتفاع خامي البصرة مع أسعار أوبك

لليوم الثاني.. هبوط خامي البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-03-10 08:46:52
لليوم الثاني.. هبوط خامي البصرة الخفيف والثقيل