خام البصرة الخفيف يسجل أعلى الاسعار في اوبك

شفق نيوز/ سجل سعر خام البصرة الخفيف اعلى اسعار في منظمة اوبك متأثراً بارتفاع اسعار النفط العالمية قبل اغلاقها امس الجمعة.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.37 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.01%، وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 66.78 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.58%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 74.33 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 69.23 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.19 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.36 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.80 دولاراً، وجيراسول الانغولي 72.88 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية ليغلق خام برنت على 74.10 دولاراً، وخام غرب تكساس 72.07 دولاراً للبرميل.