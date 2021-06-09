خام البصرة الخفيف يسجل إرتفاعاً والثقيل ينخفض

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، فيما انخفض سعر خام البصرة الثقيل.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا الى 72.26 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.81%، فيما انخفض الخام البصرة الثقيل إلى 67.42 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.29%، عن يوم أمس الثلاثاء.

و سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 70.75 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الاماراتي 70.280 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 70.62 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.98 دولارا، وجيراسول الانغولي 71.17 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليصل خام برنت إلى 72.57 دولارا، وخام غرب تكساس الى 70.41 دولارا للبرميل.