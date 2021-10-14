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خام البصرة الخفيف يسجل إرتفاعاً طفيفاً والثقيل ينخفض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-14T08:08:58+0000
خام البصرة الخفيف يسجل إرتفاعاً طفيفاً والثقيل ينخفض

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، بشكل طفيف، فيما انخفض سعر خام الثقيل المصدر لآسيا.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا ثلاثة سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.04% ليصل الى 81.96 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 0.31 دولار او ما يعادل 0.40% ليصل الى 76.71 دولارا.

وارتفع خام البصرة الخفيف الوحيد من بين خامات منظمة أوبك حيث سجل خام العربي السعودي 81.87 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 30 سنتا، وانخفض مزيج مربان الإماراتي الى 82.37 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 93 سنتا، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 82.96 دولارا، وجيراسول الانغولي 82.84 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 82.45 دولارا.

وارتفعت اسعار النفط اليوم في وقت يشهد العالم نقصا للطاقة وارتفاعا في أسعار الغاز، مما جعل الدول تتجه للنفط كبديل لتشغيل المحطات الكهربائية.

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