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خام البصرة الخفيف يسجل خسارة أسبوعية هي الأولى منذ شهرين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-30T05:46:59+0000
خام البصرة الخفيف يسجل خسارة أسبوعية هي الأولى منذ شهرين

شفق نيوز/ تراجع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل خسارة اسبوعية هي الاولى في شهرين، حيث شهدت أسعار خامات النفط خلال الأسبوع الماضي تذبذبا نتيجة النقص الذي حصل في الطلب، بعد ارتفاع أسعار الغاز والفحم، مما جعل أسعار النفط أقل تكلفة من جهة وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتأثر اقتصاديات الدول بفيروس كورونا من جهة ثانية.

وبالرغم من ارتفاع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 27 سنتا ليصل الى 83.84 دولاراً، إلا انه حقق خسارة أسبوعية بلغت 75 سنتا أو ما يعادل نسبته 0.89% .

وارتفع أيضا خام برنت في آخر جلسة له بمقدار 6 سنتات ليصل الى 84.38 دولاراً، إلا أنه حقق خسارة أسبوعية بلغت 1.15 دولار او ما يعادل نسبته 1.34% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بمقدار 76 سنتا ليصل الى 83.57 دولاراً للبرميل الا انه حقق خسارة اسبوعية ايضا بلغت 19 سنتا او ما يعادل نسبته 0.23%.

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