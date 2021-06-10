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خام البصرة الخفيف يسجل انخفاضا والثقيل يرتفع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-10T07:33:42+0000
خام البصرة الخفيف يسجل انخفاضا والثقيل يرتفع

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، فيما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا الى 72.21 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.07%، فيما ارتفع الخام البصرة الثقيل إلى 68.76 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.99%، عن يوم أمس الأربعاء.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي  72.10 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 71.83 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 70.88 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 71.73 دولارا، وجيراسول الانغولي 71.97 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت اليوم ليصل خام برنت إلى 71.77 دولارا، وخام غرب تكساس الى 69.54 دولارا للبرميل.

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