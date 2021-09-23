خام البصرة الخفيف يسجل اعلى الأسعار في أوبك

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، ليسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 1.88 وبنسبة تغيير بلغ نسبته 2.56% ليصل الى 75.21 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا ايضا بمقدار 0.66 دولارا او ما يعادل 0.98% ليصل الى 68.24دولارا.

وسجل خام البصرة الخفيف اعلى الاسعار في منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 74.44 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 70.22 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 74.18 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 75.19 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.64 دولاراً، وجيراسول الانغولي 74.64 دولاراً.

وقرر العراق خلال الاسبوع الماضي تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة إلى عملائها في آسيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بانخفاض 1.40 دولارًا عن الشهر السابق.