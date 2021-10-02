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خام البصرة الخفيف يرتفع 1.08 دولار في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-02T09:10:57+0000
خام البصرة الخفيف يرتفع 1.08 دولار في اسبوع

شفق نيوز/ حقق سعر خام البصرة الخفيف ارباحاً بلغت 1.08 دولار خلال الاسبوع الماضي مدعوماً بتوقعات بأن وزراء أوبك سيحافظوا على وتيرة معتدلة لرفع الإنتاج في وقت يعاني السوق من شحة الامدادات.

وارتفع خام البصرة في اخر جلسة له قبل اغلاقه أمس الجمعة، بمقدار31 سنتاً ليصل الى 77.74 دولار، وحقق مكاسب اسبوعية بلغت 1.08 دولارا او ما يعادل نسبة 1.41% .

وأرتفع أيضاً خام برنت في اخر جلسة له بنسبة 1.24% ليصل الى 79.28 دولاراً، وحقق ارباحاً بلغت 1.19 دولاراً أو ما يعادل نسبة 1.52% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع أيضاً بنسبة 0.85% ليصل الى 75.88 دولاراً للبرميل ليسجل ارباحاً اسبوعية بلغت 1.90 دولاراً أو ما يعادل نسبتها 2.57%.

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