سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام البصرة الخفيف يرتفع ويلامس 75 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-16T06:40:01+0000
خام البصرة الخفيف يرتفع ويلامس 75 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف يوم الخميس، ليلامس سعر 75 دولارا، بعد ارتفاع مستمر للنفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المصدر لاسيا 1.14 سنتات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.55% ليصل الى 74.83 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 0.33 دولارا أو ما يعادل 0.49% ليصل الى 66.98 دولارا.

وسجلت الخامات النفط الاخرى في منظمة اوبك اسعار مختلفة حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 73.28 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 70.57 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.16 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 75.52 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.22 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.28 دولاراً.

وقرر العراق الاربعاء تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة إلى عملائها في آسيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بانخفاض 1.40 دولارً عن الشهر السابق.

related

تقلب بسعر خام البصرة

Date: 2021-06-08 08:43:36
تقلب بسعر خام البصرة

ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-29 07:16:05
ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

Date: 2021-07-01 08:26:33
خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

هبوط أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-05-15 05:50:47
هبوط أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

انخفاض كبير في سعر خام البصرة الخفيف

Date: 2021-07-20 10:03:04
انخفاض كبير في سعر خام البصرة الخفيف

البصرة الخفيف يتراجع مع انخفاض أسعار النفط

Date: 2021-08-17 06:21:48
البصرة الخفيف يتراجع مع انخفاض أسعار النفط

خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

Date: 2021-06-03 06:32:48
خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

سعر خامي البصرة يسجلان ارتفاعاً

Date: 2021-03-23 06:35:56
سعر خامي البصرة يسجلان ارتفاعاً