خام البصرة الخفيف يرتفع ويقفز فوق 82 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، ليسجل أعلى من 82 دولارا للبرميل الواحد، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 1.46 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.80% ليصل الى 82.47 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا ايضا بمقدار 0.55 دولار او ما يعادل 0.72% ليصل الى 76.70 دولارا.

وارتفعت جميع خامات منظمة اوبك حيث سجل خام العربي السعودي 81.83 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 79.15 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 83.05 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 83.73 دولارا، وجيراسول الانغولي 83.80 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 83.28 دولارا".

وارتفعت اسعار النفط عالميا في وقت يشهد العالم نقصا بالطلب وأرتفاعاً بأسعار الغاز، مما جعل الدول تتجه للنفط كبديل لتشغيل المحطات الكهربائية.