سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام البصرة الخفيف يرتفع ويقفز فوق 82 دولارا للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-12T09:50:54+0000
خام البصرة الخفيف يرتفع ويقفز فوق 82 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، ليسجل أعلى من 82 دولارا للبرميل الواحد، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 1.46 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.80% ليصل الى 82.47 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا ايضا بمقدار 0.55 دولار او ما يعادل 0.72% ليصل الى 76.70 دولارا.

وارتفعت جميع خامات منظمة اوبك حيث سجل خام العربي السعودي 81.83 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 79.15 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 83.05 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 83.73 دولارا، وجيراسول الانغولي 83.80 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 83.28 دولارا".

وارتفعت اسعار النفط عالميا في وقت يشهد العالم نقصا بالطلب وأرتفاعاً بأسعار الغاز، مما جعل الدول تتجه للنفط كبديل لتشغيل المحطات الكهربائية.

related

النفط يرتفع بفعل تراجع كبير في المخزونات الأمريكية

Date: 2021-06-23 05:23:52
النفط يرتفع بفعل تراجع كبير في المخزونات الأمريكية

خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

Date: 2021-07-01 08:26:33
خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

أسعار خام البصرة الخفيف تواصل الارتفاع

Date: 2021-07-27 09:44:07
أسعار خام البصرة الخفيف تواصل الارتفاع

النفط يرتفع لكنه يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار

Date: 2021-08-06 07:20:16
النفط يرتفع لكنه يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار

خام البصرة الخفيف يرتفع ويسجل أعلى الاسعار في منظمة أوبك

Date: 2021-09-14 09:23:31
خام البصرة الخفيف يرتفع ويسجل أعلى الاسعار في منظمة أوبك

خام البصرة الخفيف يقفز فوق 81 دولارا للبرميل

Date: 2021-10-06 09:57:33
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 81 دولارا للبرميل

خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

Date: 2021-06-26 08:59:10
خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف

Date: 2021-07-22 09:45:47
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف