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خام البصرة الخفيف يرتفع ويسجل أعلى الاسعار في منظمة أوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-14T09:23:31+0000
خام البصرة الخفيف يرتفع ويسجل أعلى الاسعار في منظمة أوبك

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، ليسجل اعلى الاسعار داخل منظمة أوبك.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 0.50 دولاراً وبنسبة تغيير بلغت 0.68% ليصل إلى 73.73 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا ايضا بمقدار 1.59 دولار او ما يعادل 2.44% ليصل الى 66.85 دولارا.

وسجل خام البصرة اعلى الاسعار داخل منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 72.92 دولاراً للبرميل ، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 68.08 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 72.58 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 72.99 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.00 دولاراً، وجيراسول الانغولي 72.50 دولاراً.

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