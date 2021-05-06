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خام البصرة الخفيف يرتفع إلى أكثر من 68 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-06T06:28:01+0000
خام البصرة الخفيف يرتفع إلى أكثر من 68 دولاراً

شفق نيوز/ أرتفع سعر نفط البصرة الخفيف، يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع الخامات الأخرى لبرنت والخام الامريكي.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.04 دولاراً للبرميل بمقدار 0.09 دولار، أو بنسبة 0.13% عن يوم امس الاربعاء.

وسجل الخام العربي الخفيف السعودي 67.25 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 68.30 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 68.33 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 68.18 دولارا، وجيراسول الانغولي 69.18 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت اليوم ليصل خام برنت على 69.16 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 65.75 دولارا.

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