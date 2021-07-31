سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام البصرة الخفيف يرتفع الى 77 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-31T08:03:23+0000
خام البصرة الخفيف يرتفع الى 77 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم السبت، الى أعلى سعر في منظمة أوبك ليلامس 77 دولارا، بالتزامن مع ارتفاع النفط عالميا،  قبل إغلاقه أمس الجمعة.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 76.95 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.17%، وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 70.31 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.73%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 75.76 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 70.81 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 75.26 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 75.55 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.32 دولاراً، وجيراسول الانغولي 74.13 دولاراً.

related

خام البصرة يسجل أعلى سعر بخامات اوبك

Date: 2021-04-08 06:29:17
خام البصرة يسجل أعلى سعر بخامات اوبك

ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

Date: 2021-05-29 07:15:05
ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

حديث نيابي عن ارتفاع سعر البنزين المحسن في العراق

Date: 2021-06-23 17:47:51
حديث نيابي عن ارتفاع سعر البنزين المحسن في العراق

تطور جديد بمقترح خفض رواتب الموظفين في العراق

Date: 2020-06-04 11:02:06
تطور جديد بمقترح خفض رواتب الموظفين في العراق

انخفاض جديد باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-20 08:10:28
انخفاض جديد باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

أنقرة تطمئن بغداد: لن نترك العراق بلا ماء ووفد تركي يزور سد الموصل قريبا

Date: 2021-05-06 11:57:53
أنقرة تطمئن بغداد: لن نترك العراق بلا ماء ووفد تركي يزور سد الموصل قريبا

لليوم الثاني تواليا.. انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-27 11:05:36
لليوم الثاني تواليا.. انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-01-14 08:07:58
إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي