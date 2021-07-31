خام البصرة الخفيف يرتفع الى 77 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم السبت، الى أعلى سعر في منظمة أوبك ليلامس 77 دولارا، بالتزامن مع ارتفاع النفط عالميا، قبل إغلاقه أمس الجمعة.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 76.95 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.17%، وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 70.31 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.73%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 75.76 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 70.81 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 75.26 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 75.55 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.32 دولاراً، وجيراسول الانغولي 74.13 دولاراً.