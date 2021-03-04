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خام البصرة الخفيف يرتفع الى 64 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-04T07:15:25+0000
خام البصرة الخفيف يرتفع الى 64 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد، فيما انخفض سعر خام البصرة الثقيل.

وارتفع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.25 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.87% عن امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 60.25 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.46 %.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل النفط العربي الخفيف السعودي 62.6 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 61.78 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 63.56 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 63.11 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 64.57 دولارا، وخام غرب تكساس على 61.73 دولارا.

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