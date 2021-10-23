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خام البصرة الخفيف يحقق 81 سنتا أرباحاً في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-23T07:51:04+0000
خام البصرة الخفيف يحقق 81 سنتا أرباحاً في اسبوع

شفق نيوز/ أفادت بيانات سوق النفط العالمية، يوم السبت، بأن سعر نفط البصرة الخفيف حقق ارباحا بلغت 81 سنتا للبرميل الواحد خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع خامات النفط بعد النقص الذي حصل في الطلب، وارتفاع أسعار الغاز والفحم، مما جعل اسعار النفط اقل تكلفة.

وارتفع خام البصرة في اخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 70 سنتا ليصل الى 84.59 دولارا، وحقق مكاسب اسبوعية بلغت 81 سنتاً او ما يعادل نسبة 97%.

ورغم انخفاض خام البصرة الثقيل في اخر جلسة له بمقدار 1.26 دولارا ليصل الى 78.47 دولارا الا انه سجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 21 سنتا او ما يعادل 0.27%.

وارتفع ايضا خام برنت في اخر جلسة له بنسبة 1.09% ليصل الى 85.53 دولارا، وحقق ارباحا اسبوعية بلغت 67 سنتا او ما يعادل نسبة 0.79% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بنسبة 1.53% ليصل الى 83.76 دولارا للبرميل ليسجل ارباحا اسبوعية بلغت 1.48 دولار او ما يعادل نسبتها 1.8%.

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