خام البصرة الخفيف يتكبد خسارة أسبوعية ويتراجع أكثر من 3 دولارات

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف بعد إغلاقه أمس الجمعة ليسجل خسارة أسبوعية، بلغت أكثر من 3 دولارات مع انخفاض أسعار النفط للاسبوع الماضي بعد ارتفاع المخاوف بشأن تأثير متغير Omicron لفيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط .

وانخفض خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 3.60 دولارات ليصل الى 71.69 دولاراً، ليحقق خسارة أسبوعية بلغت 3.6 دولارات او ما يعادل نسبة 4.78% .

فيما ارتفع خام برنت في آخر جلسة له قبل اغلاقه بمقدار 21 سنتا ليصل الى 69.88 دولارا، الا انه حقق خسارة اسبوعية بلغت 2.84 دولار او ما يعادل نسبة 3.91% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض بمقدار 24 سنتا ليصل الى 66.26 دولارا للبرميل و حقق خسارة اسبوعية ايضا بلغت 1.91 دولار او ما يعادل نسبتها 2.8%.