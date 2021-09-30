خام البصرة الخفيف يتراجع 35 سنتاً

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، بواقع 35 سنتاً ليسجل 77.43 دولاراً ، مع انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وانخفض خام البصرة المصدر لآسيا 35 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.45% ليصل الى 77.43 دولاراً، فيما سجل خام البصرة الثقيل انخفاضاً أيضاً بمقدار 2.70 دولاران أو ما يعادل 3.63% ليصل الى 71.59 دولارا.

وانخفضت جميع خامات منظمة اوبك باستثناء خام بوني النيجيري الخفيف الذي ارتفع سنتاً واحداً ليسجل 77.54 دولاراً، فيما سجل خام العربي السعودي الخفيف 76.61 دولاراً للبرميل، في حين بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 73.27 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 76.66 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 78.17 دولاراً، وجيراسول الانغولي 78.19 دولاراً.

وانخفضت اسعار النفط عالمياً صباح اليوم الخميس، قبل ان تعاود الارتفاع مرة اخرى ليسجل خام برنت حالياً 79.10 دولار.