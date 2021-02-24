خام البصرة الخفيف يتراجع والثقيل يسجل إرتفاعاً طفيفاً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-24T07:59:11+0000

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف ، اليوم الاربعاء ، بمقدار 14 سنتا ليصل الى 64.27 دولاراً للبرميل الواحد، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل سنتا واحدا. وانخفض نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.27 دولارا للبرميل بنسبة بلغت 0.22% عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار نفط البصرة الثقيل 61.6 دولارا للبرميل . وسجل نفط جيراسول الانغولي 64.50 دولارا وهو أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك وسجل مزيج سهران الجزائري 64.20 دولارا ، وسجل مزيج مربان الإماراتي 63.86 دولارا للبرميل، وسجل مزيج نفط الكويت الكويتي 61.95 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 63.73 دولارا. وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت أيضا في الآونة الأخيرة ليسجل خام برنت إلى 64.34 دولارا، وخام غرب تكساس على 61.37 دولارا.

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