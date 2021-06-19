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خام البصرة الخفيف يتخطى 73 دولاراً للبرميل ويسجل أعلى سعر في "أوبك"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-19T07:42:16+0000
خام البصرة الخفيف يتخطى 73 دولاراً للبرميل ويسجل أعلى سعر في "أوبك"

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل أعلى سعر في منظمة أوبك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية قبل إغلاقها .

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 73.20 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.51%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 68.46 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 2.00%  .

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 72.00 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 71.91 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 72.76 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 73.04 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.00 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت ليغلق خام برنت إلى 73.51 دولاراً، وخام غرب تكساس الى 71.64 دولاراً للبرميل.

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