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خام البصرة الخفيف تتصدر الأسعار في منظمة أوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-09T06:14:23+0000
خام البصرة الخفيف تتصدر الأسعار في منظمة أوبك

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، ليسجل اعلى الاسعار داخل منظمة أوبك.

وارتفع خام البصرة المصدر لاسيا 0.93 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.30% ليصل الى 72.37 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 0.70 دولار او ما يعادل 1.07% ليصل الى 64.77 دولارا.

وسجل خام البصرة اعلى الاسعار داخل منظمة أوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 71.05 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 67.71 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 70.44 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 72.14 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 71.08 دولاراً، وجيراسول الانغولي 70.70 دولاراً.

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