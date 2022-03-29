خام البصرة الثقيل ينخفض مع تراجع اسعار النفط عالميا

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 3 دولارات ليسجل أكثر من 104 دولارات للبرميل .

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.13 دولارات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 2.90% ليصل الى 104.66 دولارات للبرميل الواحد.

وانخفضت ايضا جميع خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 114.62 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 2.93 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 112.30 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 1.10 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 116.44 دولارا بانخفاض بلغ 6.49 دولارات، ومزيج ايران الثقيل 108.94 دولارات بانخفاض بلغ 6.54 دولارات، وبوني النيجيري الخفيف 114.12 دولارا بانخفاض بلغ 6.53 دولارات".

وانخفضت اسعار النفط اليوم بعد امال من التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في اوكرانيا خلال المحادثات التي سيجريها الطرف الروسي والاوكراني في تركيا، فضلا عن الحظر الذي تم فرضه في مدينة شينغهاي الصينية بعد تفشي كورونا فيها.