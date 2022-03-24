خام البصرة الثقيل ينخفض مع تراجع اسعار النفط عالميا

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الخميس، أكثر من 3 بالمئة ليسجل ما يقارب من 105 دولارات للبرميل .

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.42 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 3.14% ليصل الى 105.39 دولارات للبرميل الواحد.

فيما تذبذبت أسعار خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 114.41 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 3.48 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 113.22 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.91 دولارا للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 124.63 دولارا بارتفاع بلغ 6.36 دولارات، ومزيج إيران الثقيل 116.23 دولارا بارتفاع بلغ 6.08 دولارات، وبوني النيجيري الخفيف 121.63 دولارا بارتفاع بلغ 6.04 دولارات".

وانخفضت اسعار النفط اليوم بعد رفض بعض الدول الأوربية للاقتراح الأمريكي بفرض حظر والاستغناء عن النفط والغاز الروسي، الذي يغذي 40% من حاجة أوروبا.