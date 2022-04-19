خام البصرة الثقيل ينخفض إلى ما يقارب دولارين

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، يوم الثلاثاء، إلى ما يقارب دولارين مع تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.94 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.77% ليصل الى 107.86 دولارات للبرميل الواحد.

وتذبذبت أسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 116.66 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.02 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 109.96 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 2.45 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 108.45 دولارات بانخفاض بلغ 0.06 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 106.01 دولارات بارتفاع بلغ 0.05 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 107.08 دولارات بارتفاع بلغ 0.31 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 106.20 دولارات بانخفاض 0.10 دولار".

وكانت اسعار النفط قد تذبذبت نتيجة شح المعروض يقابلها خطط الدول المستهلكة لتحرير الملايين من النفط لكبح جماح الاسعار.