خام البصرة الثقيل ينخفض أكثر من 3%

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الاربعاء، بأكثر من 3% ليسجل 100 دولار للبرميل.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 3.80 دولارات وبنسبة تغيير 3.63% ليصل الى 100.86 دولار للبرميل الواحد.

وانخفضت أيضا جميع خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 110.70 دولاراًت للبرميل بانخفاض بلغ 3.92 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 110.06 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 2.24 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 111.61 دولارا بانخفاض بلغ 4.83 دولارات، ومزيج ايران الثقيل 104.89 دولارات بانخفاض بلغ 4.05 دولارات، وبوني النيجيري الخفيف 110.38 دولارات بانخفاض بلغ 3.74 دولارات".

وانخفضت اسعار النفط اليوم بعد امال من التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في اوكرانيا، فضلا عن سعي منظمة اوبك+ الى عدم زيادة انتاجها الا وفق الحصة المحددة البالغة 400 الف برميل لشهر ايار من دون زيادة بالرغم من شحة المعروض .